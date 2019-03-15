Немецкие автомобилестроительные концерны BMW и Daimler хотят совместно разрабатывать платформы для электромобилей, что позволит каждому из них сэкономить по 8 миллиардов долларов.

Информацию об этом опубликовали местные издания Sueddeutsche Zeitung и Auto Bild, сообщает ITC.ua.

По данным инсайдеров, переговоры находятся в активной фазе, но все еще не завершены. Поэтому есть определенная вероятность, что стороны так и не договорятся.

Тем не менее, к источникам уже попало достаточно много технической информации о переговорах. Так, в случае успешного завершения переговоров стороны сфокусируются на разработке платформ для электромобилей компактного и среднего классов.

Новые платформы будут разрабатываться в первую очередь для электрических моделей, однако в случае необходимости они могут быть легко адаптированы для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Отмечается, что и BMW, и Daimler уже вложили достаточно много средств в электрификацию своих автомобильных линеек.

В частности, BMW уже достаточно давно продает серийный сити-кар BMW i3. Также компания анонсировала модели BMW iX3, BMW i4 и BMW iNEXT и работает над продвижением электрических Mini.

В свою очередь Daimler представила целое семейство электромобилей Mercedes-Benz EQ и предлагает покупателям электрические сити-кары Smart.

Напомним:

Ранее Volkswagen и его китайский партнер SAIC Motor начали строительство в Шанхае завода по выпуску электромобилей и аккумуляторов.

А Tesla Inc. Недавно приобрела земельный участок в окрестностях Шанхая для строительства первого завода в Китае.

Как сообщалось ранее, спрос на электромобили в Украине по сравнению с прошлым годом вырос более чем в 2 раза.