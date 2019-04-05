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У Росії відкрився завод Mercedes-Benz

П'ятниця, 5 квітня 2019, 10:31
 

Під Москвою відкрився завод з випуску легкових автомобілів Mercedes-Benz, в який інвестували 19 мільярдів рублів.

Про це повідомляють Ведомости.

У церемонії відкриття 3 квітня взяли участь президент РФ Володимир Путін, голова правління Daimler AG Дітер Цетше, міністр економіки і енергетики Німеччини Петер Альтмайер.

Завод повного циклу Mercedes-Benz побудований за півтора року в індустріальному парку "Єсипово" у Московській області. Потужність підприємства - 25 тисяч машин у рік.

Тут будуть вироблятися седани E-класу і кросовери - як очікується, це будуть GLE, GLS і GLC. Завод розташований на ділянці 85 га.

Партнером по спеціальному контракту, який в обмін на інвестиції гарантує заходи держпідтримки, виступає "Камаз", у якого є спільне з Daimler виробництво важких вантажівок - "ДК рус".

Локальне виробництво в режимі повного циклу дозволить Mercedes-Benz брати участь у держзакупівлях. У 2017 р таку можливість втратили через посилення правил автомобілі, що випускаються крупновузловим способом у Росії - BMW (збираються в Калінінграді) і Audi (в Калузі).

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