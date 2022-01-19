Кабмин изменил правила регистрации автомобилей, проданных за долги

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Кабмин усовершенствовал порядок перерегистрации транспортного средства, сведения о владельце которого содержатся в Едином реестре должников.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Правительство приняло постановление "О внесении изменений в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятие с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов".

"Это постановление приводит в соответствие с действующим законодательством и совершенствует порядок перерегистрации транспортного средства в случае обращения в сервисный центр МВД по транспортному средству, сведения о владельце которого содержатся в Едином реестре должников", - говорится в сообщении.

"Сегодня положения соответствующего Порядка не корреспондируются с положениями законов Украины, предоставляющих права залогодержателям на продажу залогового имущества – автомобилей, которые были переданы в залог именно этому отдельному кредитору.

В частности, ЗУ "Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений" четко определено, что продажа предмета обременения является основанием для прекращения всех существующих обеспечительных и публичных обременений относительно соответствующего движимого имущества, а также других договорных обременений с более низким приоритетом", - пояснили в Минюсте.

На практике, добавили в ведомстве, сервисные центры МВД отказывают в регистрации транспортных средств, проданных банком в соответствии с требованиями этого закона, по новому владельцу, в случаях, когда органами государственной исполнительной службы или частными исполнителями открыты любые другие производства по взысканию средств с лица, передавшего банку в залог автомобиль.

"Мы предлагаем усовершенствовать порядок перерегистрации транспортного средства путем расширения перечня исключений проведения перерегистрации транспортного средства в случае обращения в сервисный центр МВД относительно транспортного средства, сведения о владельце которого содержатся в Едином реестре должников.

А именно – дополнить основаниями по безвозмездному получению транспортного средства и приобретению транспортного средства в порядке, определенном статьей 30 Закона Украины "Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений", - заявила заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец.

По ее словам, теперь покупатели предмета обременения смогут беспрепятственно регистрировать приобретенное транспортное средство, а кредиторы - реализовывать свое право на продажу и регистрацию по новому владельцу предмета обеспечительного обременения.

Экономическая правда