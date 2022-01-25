Renault, Nissan и Mitsubishi инвестируют 23 млрд долларов в совместную разработку электромобилей – СМИ
Автопроизводители Renault, Nissan и Mitsubishi планируют утроить свои инвестиции для совместной разработки электромобилей – альянс планирует инвестировать 23 млрд долл в общий проект.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 2 источника, знакомых с планами компаний.
"Поскольку признанные автопроизводители сталкиваются с давлением новых конкурентов и ожидаемой вспышкой спроса на электромобили, французско-японский альянс стремится углубить сотрудничество.
Ожидается, что трое автопроизводителей объявят в четверг о плане инвестирования 23 млрд долл в течение следующих 5 лет в развитие электромобилей", - пишет агентство со ссылкой на источники.
Ожидается, что к 2030 году альянс выпустит более 30 новых электромобилей с батареей на основе пятой платформы для электромобилей, разработанной Renault.
Представители Nissan, Renault и Mitsubishi не сразу ответили на запросы о комментариях.
По словам собеседников издания, альянс планирует совместно инвестировать в мощности для производства во Франции, Великобритании, Японии и Китае.
По их словам, компании планируют вдвое сократить расходы на производство. Ожидается, что альянс будет использовать разработанную Nissan технологию твердотельных литий-ионных аккумуляторов.
Экономическая правда
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