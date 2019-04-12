Нацбанк хочет в 2 раза снизить уровень долларизации экономики
Национальный банк нацелен достичь снижения уровня долларизации экономики Украины с 42-43% до 20%.
Об этом заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб заявил в ходе встречи с представителями бизнеса, передает пресс-служба регулятора.
По словам Сологуба, уровень долларизации экономики Украины в 2018 году составлял 43% и 42% по валовым кредитам и депозитам соответственно, тогда как Национальный банк оценивает естественный показатель долларизации, который соответствует потребностям бизнеса и населения в использовании иностранной валюты для осуществления внешнеэкономической деятельности и страхования от валютных рисков на уровне около 20%.
"Снижение долларизации экономики до естественного уровня должно состояться через успешную реализацию Национальным банком политики инфляционного таргетирования, проведения взвешенной макропруденциальной политики, дальнейшее развитие финсектора с появлением новых инструментов рынка капитала и рост доверия к национальной валюте, в частности, на фоне проведения валютной либерализации", – сказано в сообщении.
При этом, по словам замглавы НБУ, снижение уровня долларизации будет происходить естественным путем и Национальный банк не планирует вводить ограничения для граждан или предприятий.
Экономическая правда
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