Нацбанк хочет в 2 раза снизить уровень долларизации экономики

Дмитрий Сологуб

Национальный банк нацелен достичь снижения уровня долларизации экономики Украины с 42-43% до 20%.

Об этом заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб заявил в ходе встречи с представителями бизнеса, передает пресс-служба регулятора.

По словам Сологуба, уровень долларизации экономики Украины в 2018 году составлял 43% и 42% по валовым кредитам и депозитам соответственно, тогда как Национальный банк оценивает естественный показатель долларизации, который соответствует потребностям бизнеса и населения в использовании иностранной валюты для осуществления внешнеэкономической деятельности и страхования от валютных рисков на уровне около 20%.

"Снижение долларизации экономики до естественного уровня должно состояться через успешную реализацию Национальным банком политики инфляционного таргетирования, проведения взвешенной макропруденциальной политики, дальнейшее развитие финсектора с появлением новых инструментов рынка капитала и рост доверия к национальной валюте, в частности, на фоне проведения валютной либерализации", – сказано в сообщении.

При этом, по словам замглавы НБУ, снижение уровня долларизации будет происходить естественным путем и Национальный банк не планирует вводить ограничения для граждан или предприятий.

Экономическая правда