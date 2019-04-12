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Нацбанк хоче в 2 рази знизити рівень доларизації економіки

П'ятниця, 12 квітня 2019, 10:40
Дмитро Сологуб
Дмитро Сологуб

Національний банк націлений досягти зниження рівня доларизації економіки України з 42-43% до 20%.

Про це заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив в ході зустрічі з представниками бізнесу, передає прес-служба регулятора.

За словами Сологуба, рівень доларизації економіки України в 2018 році становив 43% і 42% за валовими кредитами і депозитами відповідно, тоді як Національний банк оцінює природний показник доларизації, який відповідає потребам бізнесу і населення у використанні іноземної валюти для здійснення зовнішньоекономічної діяльності та страхування від валютних ризиків на рівні близько 20%.

"Зниження доларизації економіки до природного рівня повинно відбутися через успішну реалізацію Національним банком політики інфляційного таргетування, проведення зваженої макропруденційної політики, подальший розвиток фінсектора з появою нових інструментів ринку капіталу і зростання довіри до національної валюти, зокрема, на фоні проведення валютної лібералізації", - сказано в повідомленні.

При цьому, за словами заступника голови НБУ, зниження рівня доларизації буде відбуватися природним шляхом і Національний банк не планує вводити обмеження для громадян або підприємств.

Економічна правда

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