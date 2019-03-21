Сколько заработало "АрселорМиттал Кривой Рог" в 2018 году

Самое большое горно-металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" в 2018 году получило почти 70 миллиардов гривень чистого дохода.

Об этом свидетельствуют финансовые показатели компании за прошлый год, сообщает пресс-служба компании.

В частности, чистый доход от реализации продукции в прошлом году составил 2,5 млрд долларов (70 млн гривень). Чистая прибыль — 0,35 млрд долларов.

Сумма инвестиций (капитальные и операционные расходы) — 443 млн долларов.

Также в компании рассказали про инвестпроекты, среди которых: строительство двух машин непрерывного литья заготовок и комплекса новых коксовых батарей, реконструкция агломерационного и конвертерного цехов, строительство фабрики окомкования и тому подобное.

Кроме этого, компания инвестирует в закупку крупногабаритной карьерной техники и технологического автотранспорта, капитальные и текущие ремонты оборудования, финансирует мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду.

В планах на 2019 год — инвестиции в обновление собственных производственных мощностей. В компании добавили, что капитальные и операционные расходы на этот год запланированы на общую сумму 450 млн долларов.

"Общий объем инвестиций в развитие производства на период с 2018 года по 2022-й установлен в размере 1,8 млрд долларов", — проинформировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, сколько за 2018 год заработал агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт". Так, чистая прибыль этого предприятия за прошлый год составил 128 млн долларов, что почти вдвое меньше, чем за 2017-й.

Напомним:

В мае 2018 года работники завода железнодорожного цеха "АрселорМиттал Кривой Рог" начали акцию протеста. Они требовали надлежащие условия труда и повышение зарплаты.

Позже в "АрселорМиттал" заговорили о банкротстве. В частности, из-за резкого снижения объемов производства.

Также ранее глава "АрселорМиттал" заявил, что не знает, какой должна быть зарплата криворожских металлургов. По его словам, это зависит от предприятия и ситуации на нем.

Напомним, металлурги в Кривом Роге добиваются повышения зарплаты до 1000 евро в месяц, сегодня в среднем она составляет половину этой суммы.

В то же время, "АрселорМиттал" считает, что экономическая ситуация в Украине стабилизировалась, и предприятие работает хорошо.

Экономическая правда