Скільки заробило "АрселорМіттал Кривий Ріг" у 2018 році
Найбільше гірничо-металургійне підприємство України "АрселорМіттал Кривий Ріг" у 2018 році отримало майже 70 мільярдів гривень чистого доходу.
Про це свідчать фінансові показники компанії за минулий рік, повідомляє прес-служба компанії .
Зокрема, чистий дохід від реалізації продукції в минулому році становив 2,5 млрд доларів (70 мільярдів гривень). Чистий прибуток – 0,35 млрд доларів.
Сума інвестицій (капітальні та операційні витрати) – 443 млн доларів.
Також у компанії розповіли про власні інвестпроекти, серед них: будівництво двох машин безперервного лиття заготовок і комплексу нових коксових батарей, реконструкція агломераційного і конвертерного цехів, будівництво фабрики огрудкування тощо.
Окрім цього, компанія інвестує у закупівлю великогабаритної кар'єрної техніки і технологічного автотранспорту, капітальні та поточні ремонти обладнання, фінансує заходи щодо зниження впливу на навколишнє середовище.
У планах на 2019 рік — інвестиції в оновлення власних виробничих потужностей. У компанії додали, що капітальні та операційні витрати на цей рік заплановані на загальну суму 450 млн доларів.
"Загальний обсяг інвестицій у розвиток виробництва на період із 2018 року по 2022-й встановлено в розмірі 1,8 млрд доларів", — проінформували у прес-службі.
Раніше повідомлялося, скільки за 2018 рік заробив агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт". Так, чистий прибуток цього підприємства за минулий рік становив 128 мільйонів доларів, що майже вдвічі менше, ніж за 2017-й.
Нагадаємо:
У травні 2018 року працівники заводу залізничного цеху "АрселорМіттал Кривий Ріг" почали акцію протесту. Вони вимагали належні умови праці та підвищення зарплати.
Пізніше в "АрселорМіттал" заговорили про банкрутство. Зокрема, через різке зниження обсягів виробництва.
Також раніше глава "АрселорМіттал" заявив, що не знає, якою має бути зарплата криворізьких металургів. За його словами, це залежить від підприємства і ситуації на ньому.
Нагадаємо, металурги в Кривому Розі домагаються підвищення зарплати до 1000 євро на місяць, сьогодні в середньому вона становить половину цієї суми.
У той же час, "АрселорМіттал" вважає, що економічна ситуація в Україні стабілізувалася, а підприємство працює добре.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua