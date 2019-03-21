Скільки заробило "АрселорМіттал Кривий Ріг" у 2018 році

Найбільше гірничо-металургійне підприємство України "АрселорМіттал Кривий Ріг" у 2018 році отримало майже 70 мільярдів гривень чистого доходу.

Про це свідчать фінансові показники компанії за минулий рік, повідомляє прес-служба компанії .

Зокрема, чистий дохід від реалізації продукції в минулому році становив 2,5 млрд доларів (70 мільярдів гривень). Чистий прибуток – 0,35 млрд доларів.

Сума інвестицій (капітальні та операційні витрати) – 443 млн доларів.

Також у компанії розповіли про власні інвестпроекти, серед них: будівництво двох машин безперервного лиття заготовок і комплексу нових коксових батарей, реконструкція агломераційного і конвертерного цехів, будівництво фабрики огрудкування тощо.

Окрім цього, компанія інвестує у закупівлю великогабаритної кар'єрної техніки і технологічного автотранспорту, капітальні та поточні ремонти обладнання, фінансує заходи щодо зниження впливу на навколишнє середовище.

У планах на 2019 рік — інвестиції в оновлення власних виробничих потужностей. У компанії додали, що капітальні та операційні витрати на цей рік заплановані на загальну суму 450 млн доларів.

"Загальний обсяг інвестицій у розвиток виробництва на період із 2018 року по 2022-й встановлено в розмірі 1,8 млрд доларів", — проінформували у прес-службі.

Раніше повідомлялося, скільки за 2018 рік заробив агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт". Так, чистий прибуток цього підприємства за минулий рік становив 128 мільйонів доларів, що майже вдвічі менше, ніж за 2017-й.

Нагадаємо:

У травні 2018 року працівники заводу залізничного цеху "АрселорМіттал Кривий Ріг" почали акцію протесту. Вони вимагали належні умови праці та підвищення зарплати.

Пізніше в "АрселорМіттал" заговорили про банкрутство. Зокрема, через різке зниження обсягів виробництва.

Також раніше глава "АрселорМіттал" заявив, що не знає, якою має бути зарплата криворізьких металургів. За його словами, це залежить від підприємства і ситуації на ньому.

Нагадаємо, металурги в Кривому Розі домагаються підвищення зарплати до 1000 євро на місяць, сьогодні в середньому вона становить половину цієї суми.

У той же час, "АрселорМіттал" вважає, що економічна ситуація в Україні стабілізувалася, а підприємство працює добре.

Економічна правда