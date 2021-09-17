"АрселорМиттал Кривой Рог" готов обжаловать претензии Экоинспекции в суде

"АрселорМиттал Кривой Рог"

Криворожский горно-металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" заявляет о "неоправданных обвинениях и расчетах убытков" от Госэкоинспекции и готов обжаловать претензии на 450 млн грн в суде.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Свежая претензия Госэкоинспекции к "АрселорМиттал Кривой Рог" - очередной пример того, как контролирующий орган, спекулируя на общественном мнении, выдвигает неоправданные обвинения и расчеты убытков, якобы нанесенных окружающей среде.

Более 450 млн гривен "штрафа" - за то, что металлургическое предприятие на собственной, специально выделенной территории размещает шламы, которые являются побочным продуктом агломерационного производства и затем повторно используются в производстве агломерата. Это стандартная производственная технология для всей горно-металлургической отрасли, и "АрселорМиттал Кривой Рог" не является исключением", - говорится в позиции "АрселлорМиттал Кривой Рог".

На комбинате добавляют, что шламовая площадка - это советское наследие, которое получил новый владелец в 2005 году при покупке актива.

"Криворожсталь" имела согласованную технологическую схему складирования шламов на конкретном участке предприятия, и это не вредило окружающей среде. "АрселорМиттал Кривой Рог" и сейчас пользуется этой технологией, быстро перерабатывая шламы на мощностях аглофабрики метпроизводства, не допуская чрезмерного накопления отходов", - добавляют там.

В компании заявляют, что ситуация начала ухудшаться в этом году, пока аглофабрика простаивала. На предприятии подчеркнули, что в течение пяти месяцев ожидали разрешения на ее работу от госорганов.

В "АрселорМиттал Кривой Рог" также заявляют, что представители Госэкоинспекции проводили плановую проверку на территории комбината в апреле этого года - в компании добавляют, что представители инспекции в документах ссылаются на данные бесплатного сервиса Google Maps.

"В угрозе новыми штрафами и бесконечными внеплановыми проверками со стороны ГЭИ мы видим безоговорочное давление на бизнес.

Свою правоту мы готовы отстаивать в суде. Когда проверяющий орган злоупотребляет доверием общества и ставит под угрозу инвестиционный климат, он тормозит не только экономическое развитие страны, но и модернизацию производства, которая улучшила бы состояние окружающей среды", - заявил директор по административным вопросам "АрселорМиттал Кривой Рог" Артем Филипьев.

Напомним:

Госэкоинспекция насчитала ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" более 450 млн грн за нарушение природоохранного законодательства.

Экономическая правда