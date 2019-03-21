Сколько заработал агрохолдинг Косюка в 2018 году

За 2018 год агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" получил чистую прибыль в размере 128 миллионов долларов, что почти вдвое меньше, чем за 2017 год.

Об этом сообщили в пресс-службе МХП.

В то же время выручка компании за прошлый год, если сравнивать с показателями аналогичного периода прошлого года, выросла на 21% и составила 1,556 млрд долл (за 2017 — 1,288 млрд долл).

Приведенная EBITDA-маржа снизилась до 29% (в 2017 году — 36%). Приведенная EBITDA снизилась до 450 млн долл с 459 млн долл.

"Мироновский хлебопродукт", который большинство украинцев знают по бренду "Наша Ряба", уже давно является крупнейшим производителем курятины в стране.

Компания активно развивается и постепенно выходит на европейский рынок.

Так, в 2016 году компания открыла предприятие MHP BV в Голландии с главным офисом в городе Венендал.

В 2017 году МХП в сотрудничестве с европейским дистрибьютором основала мясоперерабатывающий завод в Словакии.

В 2018 году компания объявила о своих планах инвестировать около 200 млн евро в производственную базу компании Perutnina в течение ближайших 4-5 лет, чтобы укрепить существующую бизнес-модель.

Напомним, что ЕБРР рассматривает проект, в рамках которого агрохолдинг МХП получит 100 млн евро на приобретение словенской компании Perutnina Ptuj.

Также напомним, что ООО "Винницкая птицефабрика", входящая в структуру холдинга МХП, в августе 2018 года получила 187 млн гривень бюджетных дотаций.

А в ноябре того же года предприятие Косюка получило еще 618 млн гривень бюджетных дотаций. Таким образом, всего за год компания получила 812 млн гривень от государства.

Юрий Косюк через компанию WTI Trading Limited владеет 66% акций МХП. Издание "Новое время" оценило его состояние в 908 млн долларов, с этим показателем Косюк занял 8 место в списке 100 самых богатых украинцев.