Сталевары в Европе приостанавливают производство из-за высоких цен на энергоносители

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Крупнейшая сталелитейная компания Европы ArcelorMittal временно приостановила производство на некоторых своих заводах из-за высокой стоимости энергоносителей.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление компании.

В ArcelorMittal говорят, что были вынуждены внедрять "короткие, выборочные производственные паузы" на некоторых своих электродуговых печах в Европе, которые производят так называемые "длинные продукты", более сырьевые продукты, которые обычно используются в строительстве.

В компании добавили, что паузы в работе соответствуют почасовым/ежедневным изменениям в ценах на электроэнергию и являются реакцией на "высокие цены на энергию, из-за очень сложно производить сталь с экономическими затратами".

Как пишет FT, ArcelorMittal обычно производит около 40 млн тонн стали в Европе в год, из которых около 10 млн - для строительных изделий, которых и затронут паузы.

В ArcelorMittal подчеркнули, что не ожидают большого влияния пауз на объемы производства и возможности удовлетворения спроса на свою продукцию.

Газета также пишет, что хотя многие компании и будут защищены от колебаний цен на энергию долгосрочным контрактам и хеджированием, рост биржевых цен на сырье уже начинает ощущаться.

В частности, в Испании производитель стали Sidenor заявил, что был вынужден сократить производство на 30% до конца года из-за "завышенных цен на электроэнергию".

В Великобритании правительство рассматривает план спасения, чтобы помочь металлургической промышленности и другим потребителям энергоемких ресурсов к зиме, предупреждая, что заводы могут закрыться без государственной поддержки.

Компания British Steel, принадлежащея китайской Jingye Group, заявила, что вынуждена была ввести "временные надбавки за энергию и транспорт за все новые заказы с 1 октября".

Международное энергетическое агентство заявляет, что рост цен на газ в Европе повлияет и на другие энергетические рынки, говорится в обзоре нефтяного рынка.

В агентстве считают, что высокая стоимость газа может спровоцировать дополнительный спрос на нефть в 500 тыс баррелей в сутки: предприятия вынуждены переходить на нефть, потому что она обходится дешевле газа.

МЭА повысило свой прогноз потребления топлива в этом году в 5,5 млн баррелей в сутки.

Ранее о вероятном росте потребления нефти в 4 квартале квартале заявили и в ОПЭК.

Напомним:

Энергетический кризис в Европе усиливается с каждым днем ​​- промышленность приближается к критической точке, а некоторые энергоемкие предприятия временно закрывают производство из-за слишком дорогого содержания.

Электроэнергия, производимая из угля, будет полностью либерализована в Китае. Промышленные и коммерческие потребители смогут покупать электроэнергию по рыночным ценам.

В Молдове Комиссия по чрезвычайным ситуациям объявила режим повышенной готовности в газовой сфере.

Цены на электроэнергию и газ в Дании выросли на 2,2 процента за последние годы и в настоящее время находятся на самом высоком уровне с ноября 2012 года.

Экономическая правда