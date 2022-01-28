Госэкоинспекция: "АрселорМиттал Кривой Рог" нанесло ущерб окружающей среде на 300 тысяч

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В Госэкоинспекции заявили, что ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" нанесло ущерб окружающей среде, сумма убытков – 300 тыс грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"20 декабря 2021 года на территории цеха шламового хозяйства рудообогатительной фабрики ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" произошла неконтролируемая утечка технической воды объемом примерно 80 тыс кубических метров.

Специалисты Госэкоинспекции установили, что предприятие нарушило правила эксплуатации хвостохранилища "Центральное", не обеспечив достаточный контроль за устойчивостью дамбы. В результате, неконтролируемая утечка загрязненной технической воды привела к загрязнению прилегающей территории - земель сельскохозяйственного назначения", - говорят в экоинспекции.

"По результатам лабораторных исследований в загрязненных почвах выявили повышенное содержание хлоридов и сульфатов, то есть специфических веществ, содержащихся в отходах хвостохранилища, добавили там.

"Учитывая, что нормативно-денежная оценка земли загрязненных территорий достаточно низкая, сумма ущерба, причиненного ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" окружающей среде, составила 300 тыс грн.

Предприятию предоставлены предписания по устранению аварийного состояния технологического объекта и аккумулирующей емкости, чтобы техническая вода и отходы хвостохранилища не попадали за ее пределы. Кроме того, предприятие должно установить мониторинговые скважины, чтобы контролировать состояние подземных вод, которые тоже могли подвергнуться загрязнению из-за аварии", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

5 января Офис Генерального прокурора Украины совместно с Шевченковским судом г. Киева заблокировали средства на счетах "АрселорМиттал Кривой Рог". В "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что предприятию заблокировали счет, с которого выплачиваются заработные платы, в результате чего их могут не начислить работникам.

Впоследствии в ОГП прокомментировали арест счетов "АрселорМиттала" на 2,24 млрд грн – такова сумма убытков от возможного уклонения от налогов, которое инкриминируют компании.

Позже суд разблокировал счет АрселорМиттал Кривой Рог для уплаты налогов и выплаты зарплаты, на который ранее был наложен арест по делу об уклонении от налогов.

17 ноября по месту жительства финдиректора криворожского "АрселорМиттала" провели обыски, подозреваемый в деле уклонения компании от налогов на 2,2 млрд грн.

Финансовому директору – главному бухгалтеру ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" вручили подозрение – его обвиняют в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Экономическая правда