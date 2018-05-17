На Днепропетровщине остановился металлургический гигант

Работники завода железнодорожного цеха "АрселорМиттал Кривой Рог" начали акцию протеста, требуя надлежащие условия труда и повышение заработной платы.

Об этом говорится на сайте Конфедерации свободных профсоюзов.

С 7 часов утра 16 мая на ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" рабочие отказались работать на неисправной технике и это фактически парализовало работу всего предприятия, поскольку ни один локомотив не сдвинулся с места.

По словам председателя тамошней первичной ячейки НПГУ Юрия Самойлова, требование обеспечить безопасные условия труда на предприятии - одна из основных в коллективном трудовом споре с работодателем, зарегистрированном совместным представительским органом первичных ячеек профсоюзных организаций, действующих на ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

"Поскольку железнодорожный транспорт обслуживает все производство на ПАО, то есть доставляет сырье и вывозит готовую продукцию, то в результате уже остановились и мартеновский и конвертерный цехи. А это может привести к катастрофическим последствиям", - пояснил Юрий Самойлов.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Экономическая правда