Гройсман пообещал 400 миллионов на Подольско-Воскресенский мост и метро на Виноградарь

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству финансов и Министерству инфраструктуры по просьбе мэра Киева Виталия Кличка выделить по 200 миллионов гривень бюджетных средств на строительство Подольско-Воскресенского моста и участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь.

Об этом он заявил в ходе правительственного заседания 13 марта.

"Я дам необходимые поручения Министерству финансов, Министерству инфраструктуры и всем заинтересованным, чтобы совместно с КГГА разработать техническое задание и предоставить очередную поддержку в реализации этих важных проектов", - сказал Гройсман.

Как сообщалось ранее, по словам Кличко, за все годы строительства Подольско-Воскресенского моста было потрачено около 5 млрд грн бюджетных средств, для завершения требуется еще 7 млрд грн. При условии надлежащего финансирования проект может быть завершен за 1,5-2 года.

Напомним, в ноябре "Киевметрострой" выиграл тендер на строительство ветки метро, ​​которая соединит станцию ​​"Сырец" и жилой массив Виноградарь, предложив цену 5,981 млрд грн.