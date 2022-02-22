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Троллейбусы в Киеве могут остановиться. Водители объявляют забастовку

Вторник, 22 февраля 2022, 19:42 - Александр Колесниченко
 
фото киевпастранс

Сотрудники троллейбусного депо №1 в Киеве предупредили о приостановке перевозки пассажиров с 23 февраля из-за задолженности по зарплате.

Об этом говорится в письме коллектива, опубликованном в социальных сетях. В пресс-службе КП "Киевпасстранс" подтвердили подлинность письма.

В пресс-службе "Киевпасстранса" сообщили, что выплаты зарплаты ожидаются "сегодня-завтра" и надеются, что до забастовки дело не дойдет.

 

Задержку выплат заработной платы объяснили "техническими сложностями в пересчете финансирования со стороны распорядителей средств".

В "Киевпасстрансе" говорят, что вовремя предоставили ответственным органам всю необходимую отчетность для своевременной выплаты заработной платы работникам.

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транспорт Киев

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