Подольско-Воскресенcкий мост откроют через 2 года — Кличко

олег тоцкий

Через полтора – два года в столице планируют открыть автомобильное транспортное сообщение через Подольско-Воскресенский мост.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба городского главы.

"Сейчас на Подольско-Воскресенском мосту ведутся работы по монтажу вязов. Сейчас вы пока можете видеть ржавую конструкцию – это подпорки. Уже летом мы их уберем – и станет видно, какой это красивый мост", – сказал он.

"Он будет двухуровневый. Верхний уровень – для автотранспорта, снизу пройдет ветка метрополитена", – подчеркнул Кличко.

По его словам, за все годы на строительство моста потратили около 5 миллиардов гривен бюджетных средств. Для его завершения нужно еще 7 миллиардов гривен.

"При условии надлежащего финансирования нужно примерно 1,5-2 года, чтобы запустить сначала автосообщение через мост. А потом можно говорить о строительстве метро", – сказал городской голова.

"Я знаю, что жители Троещины очень ждут воплощения этого проекта. Мы должны его реализовать. Многие мэры обещали, что достроят этот мост. Я тоже обещал и хочу это сделать!", – добавил Кличко.

Он отметил, что город уже начал большой инфраструктурный проект по продлению зеленой ветки киевского метро на Виноградарь. По словам мэра, подготовительные работы по строительству 2 новых станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" уже начались.

Напоминаем:

Китайская China Railway International Group подтвердила завершение предварительного технико-экономического обоснования проекта строительства четвертой ветки метро в Киеве.

Стоимость строительства оценивается в 2 млрд долларов, при этом 85% от прогнозируемой стоимости проекта предлагается обеспечить за счет кредита от китайских финансовых учреждений.

По проекту строительства новой линии метрополитена ее протяженность будет почти 30 км с 13-ю станциями. Также будет построена пересадочная линия протяженностью 1 км между кольцевой электричкой и новой четвертой линией.

Для ее эксплуатации должно быть построено два электродепо - основное "Троещина" и второе - "Гатное". Предполагается, что строительство продлится 5 лет. Начать его смогут после достройки Подольско-Воскресенского моста.

Украинская правда