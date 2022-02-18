Въезды и выезды в Киев на 100% оборудованы камерами – КГГА

фото: кгга

В Киеве выезды и въезды в город на 100% оборудованы камерами.

Об этом сообщил в Facebook руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель главы КГГА Петр Оленич.

"256. Столько камер установлено по транспортному периметру города, и именно это я обещал в конце года. В первую очередь это наша с вами безопасность", - написал он.

По его словам, благодаря камерам посчитали, что количество выездов из Киева за последние три дня – 715 000.

За аналогичный период на прошлой неделе – 705 000, по заездам ситуация зеркальная.

"Никакого массового выезда из столицы не зафиксировано, колебания в пределах нормы", – резюмировали в КГГА.

Экономическая правда