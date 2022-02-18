Въезды и выезды в Киев на 100% оборудованы камерами – КГГА
В Киеве выезды и въезды в город на 100% оборудованы камерами.
Об этом сообщил в Facebook руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель главы КГГА Петр Оленич.
"256. Столько камер установлено по транспортному периметру города, и именно это я обещал в конце года. В первую очередь это наша с вами безопасность", - написал он.
По его словам, благодаря камерам посчитали, что количество выездов из Киева за последние три дня – 715 000.
За аналогичный период на прошлой неделе – 705 000, по заездам ситуация зеркальная.
"Никакого массового выезда из столицы не зафиксировано, колебания в пределах нормы", – резюмировали в КГГА.
Экономическая правда
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