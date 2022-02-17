Как будет работать метро и наземный транспорт Киева в случае чрезвычайной ситуации – разъяснение КГГА

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Общественный транспорт Киева работает в штатном режиме, а в случае чрезвычайной ситуации весь транспорт столицы будет работать в соответствии с мобилизационным планом.

Об этом на брифинге заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор.

Работа метро

"Метрополитен - это транспорт, который имеет сооружения двойного назначения, которые используются для перевозки пассажиров и защиты населения как хранилище", - сказал Кандибор.

По его словам, в случае чрезвычайной ситуации метро будет работать для перевозки работников критической инфраструктуры утром и вечером в часы пик (приблизительно 6 часов в день), а все остальное время будет использоваться как укрытие.

В КГГА добавили, что метрополитен снабжен специальными помещениями для соблюдения минимальной гигиены и нужд людей.

"При этом метрополитен имеет автономное электрическое питание, артезианские скважины и фильтро-вентиляционные установки для очистки воздуха. Каждая станция оборудована герметизирующими затворами. Работа транспорта будет организована в соответствии с документами и в зависимости от ситуации", - пояснил Кандибор.

"Разработаны специальные графики движения поездов на случай использования метрополитена в режиме "Укрытие" (остановка движения поездов и размещение в них населения и в следующем вывозим их в определенные места), станции закрываются на время укрытия для защиты населения и работников метрополитена", - добавил он.

Работа "Красной" линии на левом берегу будет остановлена, так как это открытый участок.

Но жители левого берега смогут эвакуироваться на специально выделенных автобусах в подземную часть метрополитена, добавили в КГГА.

В настоящее время метрополитен работает в усиленном режиме предупреждения террористических проявлений (дополнительные обходы, усиленная бдительность, средства видеонаблюдения).

На каждой станции метрополитена имеются дефибрилляторы.

В кассах и на постах полиции на каждой станции есть аптечки предоставления первой домедицинской помощи, которые отвечают всем нормам и стандартам, сказал Кандибор.

Охрана метрополитена обеспечивает Линейное управление Национальной полиции Украины и служба военизированной охраны метрополитена.

В случае необходимости метрополитен будет обеспечивать эвакуацию населения в определенные места сбора.

Наземный транспорт

В случае чрезвычайной ситуации дорожно-транспортный комплекс Киева будет работать по специальному режиму, пояснил Канцибор.

Так, на всех предприятиях транспорта обеспечат круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц.

"В первую очередь, будут обеспечиваться перевозка работников предприятий критической инфраструктуры и предприятий жизнеобеспечения населения. Также будет обеспечена усиленная охрана мостов, аэропорта и подъездных путей к ним", - рассказали в КГГА.

Там добавили, что весь подвижной состав КП "Киевпасстранс" укомплектован медицинскими аптечками соответствующего типа для городского общественного транспорта, которые позволяют оказывать первую медицинскую помощь.

"Для обеспечения жизнедеятельности города работа магистральных маршрутов общественного транспорта будет сохранена. Работа маршрутов с незначительным пассажиропотоком может быть остановлена. Высвобожденный подвижной состав может быть задействован для других нужд, определенных мобилизационным заданием", - добавил Кандибор.

Кроме того, в случае чрезвычайной ситуации автобусы будут использованы для эвакуации киевлян, а также для эвакуации работников и документации стратегически важных учреждений города.

"Еще раз подчеркиваю, что ситуация остается под контролем, мы полностью владеем всей имеющейся информацией. Транспортная инфраструктура города работает в штатном режиме, по привычному графику. Никаких сбоев сейчас нет", - резюмировал Кандибор.

Напомним:

В Киевской городской государственной администрации обновили перечень адресов укрытий и бомбоубежищ.

8 февраля пресс-служба КГГА сообщила, что в Киеве хотят перейти от аналоговой системы оповещения населения через громкоговорители к цифровой, с применением оповещений через мобильные телефоны.

С 4 февраля в столичных школах детям стали объяснять, что делать и как себя вести в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В Киеве в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или военных действий можно будет использовать более 500 хранилищ и 4500 объектов двойного назначения.

Кличко заявлял, что в случае российского нападения главным бомбоубежищем будут коммуникации киевского метрополитена.

Экономическая правда