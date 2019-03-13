Гройсман пообіцяв 400 мільйонів на Подільсько-Воскресенський міст та метро на Виноградар

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству фінансів і Міністерству інфраструктури на прохання мера Києва Віталія Кличка виділити по 200 мільйонів гривень бюджетних коштів на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту і ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар.

Про це він заявив під час урядового засідання 13 березня.

"Я дам необхідні доручення Міністерству фінансів, Міністерству інфраструктури і всім зацікавленим, щоб спільно з КМДА розробити технічне завдання і надати чергову підтримку в реалізації цих важливих проектів", - сказав Гройсман.

Як повідомлялося раніше, за словами Кличко, за всі роки будівництва Подільсько-Воскресенського мосту було витрачено близько 5 млрд грн бюджетних коштів, для завершення потрібно ще 7 млрд грн. За умови належного фінансування проект може бути завершено за 1,5-2 роки.

Нагадаємо, у листопаді "Київметробуд" виграв тендер на будівництво гілки метро, що сполучить станцію "Сирець" та житловий масив Виноградар, запропонувавши ціну 5,981 млрд грн.