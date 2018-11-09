Метро на Виноградарь: тендер успешно завершился

В системе публичных закупок Prozorro завершился конкурс на строительство ветки метро, ​​которая соединит станцию ​​"Сырец" и жилой массив Виноградарь.

Об этом говорится на странице метрополитена в Facebook.

"В системе публичных закупок Prozorro завершен аукцион на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь с электродепо в Подольском районе (участок от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды" с двумя станциями ("Мостицкая" и "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь" (I очередь строительства)", - отметили в метрополитене.

Самую низкую цену на аукционе предложило публичное акционерное общество "Киевметрострой" — 5,981 млрд грн, что на 12,214 млн гривен меньше ожидаемой стоимости.

Как сообщалось ранее, у "Киевметростроя" в сентябре изменился состав акционеров, а в октябре - и генеральный директор компании. Многолетнего метростроевца Александра Метелицу в должности руководителя сменил малоизвестный строитель Василий Кобиль. Ранее он работал техническим директором "Едельвейc БАУ" Петра Кобиля, а до этого возглавлял отделы капитального строительства "Киев Сити Молл" и "Международная логистическая компания", бенефициаром которых является гендиректор российской "Amtel Group" Даниэль Гупта.

Пакет в 15% акций "Киевметростроя" приобрел неизвестный до сих пор частный фонд "Сан Капитал Прайвит Фаундейшн" из Панамы. Судя по размеру пакета, панамскому оффшору перешли акции, ранее принадлежавшие "КУА АПФ "Дализ-Финанс", а до того - компании "Березаниа Холдинг Лтд" с Кипра.

Оффшор "Березаниа" был получателем средств в схеме "Премьер Лизинг" времен Януковича. "Премьер Лизинг" получал миллиардные заказы в системе "Укрзализинци", а "Berezania Holding Ltd" получала проценты по займу, которую "Премьер Лизинг" взял у британской "Burlesk Entertainment LLP".

Также в сентябре по 23% акций "Киевметростроя" купили кипрская "Катсана Лтд" ("Catsana Ltd") и британская "Контемпорари Констракшн Системз Ллп" ("Contemporary Construction Systems Llp"). До того этими пакетами владели "Iнтровест" и "Вестiнтро".

По данным реестра Британии, фирмой "Contemporary Construction Systems Llp" до сентября управляла белизская "Gevers Invest Ltd". Последняя до 2015 года опосредованно владела "Смайл Холдинг Украина". Этот холдинг ранее принадлежал дочери экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, а он сам руководил группой советников холдинга в 2010-2012 годах.

В Украине "Contemporary Construction Systems Llp" также является основным акционером "Страховая компания" Укрпромстрах" и "Страховая компания "Софийская брама".

Кроме того, 23% акций "Киевметростроя" владеет виргинский оффшор "Вантарис Лтд" ("Vantaris Ltd"), а 8% акций - доминиканский оффшор "T&A Industries Ltd".

6 сентября "Киевский метрополитен" отменил тендер на строительство линии метро в сторону Виноградаря. Причиной стало то, что только один из трех участников - компания "Интербудтоннель" - подала полный пакет документов без нарушений.

В то же время, КП "Киевский метрополитен" отклонил предложение другого участника, компании "Адамант", сославшись на непредоставление и несоответствие некоторых тендерных документов.

Как сообщалось, ООО "Строительная компания "Адамант" подало жалобу в Антимонопольный комитет Украины, из-за чего метрополитен приостановил торги.

В жалобе к АМКУ компания утверждала, что предоставила все необходимые документы, а ошибки, на которые указывает заказчик – формальные (несущественные) и не могут быть основанием для исключения из конкурса.

СК "Адамант" также указала на то, что ПАО "Киевметрострой" было неправомерно допущено к аукциону.

Трасса участка должна проходить по территории Шевченковского и Подольского районов Киева. Комплекс объектов на территории электродепо планируется разместить в Подольском районе.

Предусматривает строительство двух станций метро — "Мостицкая" и "Проспект Правды", а также ответвления в сторону будущей станции "Виноградарь".

Финансирование затрат на строительство линии метрополитена будет осуществляться за счет средств городского бюджета, предусмотренных Программой экономического и социального развития Киева.

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Экономическая правда