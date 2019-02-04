"Укртрансгаз" начал юридическое отделение оператора ГТС

АО "Укртрансгаз" (УТГ) в рамках реализации дорожной карты анбандлинга зарегистрировал ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", необходимое для начала юридического отделения от НАК "Нафтогаз Украины" функций по транспортировке газа.

Об этом сообщается на сайте УТГ.

Решение о создании "Оператора ГТС Украины" "Нафтогаз" принял 29 января.

УТГ является 100% владельцем ООО, генеральным директором общества назначен Павел Станчак, ранее занимавший должность вице-президента "Укртрансгаза".

Создание ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" позволит начать юридическое отделение функции транспортировки газа сначала в структуре НАК "Нафтогаз Украины", а после 1 января 2020 - вне группы Нафтогаз.

Юридическое отделение оператора ГТС является необходимым условием для сертификации независимого оператора, привлечение международного партнера и продолжения транзита газа через Украину.

"Нафтогаз Украины" в начале февраля этого года планирует выставить на широкое обсуждение свой план анбадлинга, предполагающий вариант концессии.

Процесс планируется завершить до конца года.

В конце декабря глава секретариата Энергосообщества Януш Копач подверг критике позицию "Нафтогаза" в этом процессе. По его словам, затягивание анбандлинга со стороны "Нафтогаза" ставит под угрозу заключение нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину и ситуация должна быть решена максимально быстро.

Экономическая правда