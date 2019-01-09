"Нафтогаз" планирует завершить анбандлинг до конца года
НАК "Нафтогаз Украины" планирует до конца года завершить анбандлинг и привлечь международного партнера к управлению газотранспортной системой.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава компании Андрей Коболев.
"Есть четкий план, согласно которому и движемся. Понадобятся своевременные решения правительства и парламента, но есть все возможности дать старт работе нового оператора ГТС уже с января 2020 года", - написал Коболев.
"Это должно быть сделано несмотря на весь информационный шум, который поднимается вокруг анбандлинга для легитимизации строительства Nord Stream 2", - добавил он.
Как сообщалось, представители правительства и руководство "Нафтогаза" имеют разные взгляды на процесс анбандлинга, что затягивает его практическую реализацию.
Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявляет, что разработанный компанией план анбандлинга позволит завершить процесс до 1 января 2020 года, и настаивает на скорейшем привлечении международного партнера к управлению ГТС.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua