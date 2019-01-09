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"Нафтогаз" планирует завершить анбандлинг до конца года

Среда, 9 января 2019, 11:03

НАК "Нафтогаз Украины" планирует до конца года завершить анбандлинг и привлечь международного партнера к управлению газотранспортной системой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава компании Андрей Коболев.

"Есть четкий план, согласно которому и движемся. Понадобятся своевременные решения правительства и парламента, но есть все возможности дать старт работе нового оператора ГТС уже с января 2020 года", - написал Коболев.

"Это должно быть сделано несмотря на весь информационный шум, который поднимается вокруг анбандлинга для легитимизации строительства Nord Stream 2", - добавил он.

Как сообщалось, представители правительства и руководство "Нафтогаза" имеют разные взгляды на процесс анбандлинга, что затягивает его практическую реализацию.

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявляет, что разработанный компанией план анбандлинга позволит завершить процесс до 1 января 2020 года, и настаивает на скорейшем привлечении международного партнера к управлению ГТС.

Экономическая правда

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Нафтогаз компании

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