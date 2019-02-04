"Укртрансгаз" почав юридичне відокремлення оператора ГТС

АТ "Укртрансгаз" (УТГ) у рамках реалізації дорожньої карти анбандлінгу зареєстрував ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", необхідне для початку юридичного відділення від НАК "Нафтогаз України" функцій з транспортування газу.

Про це повідомляється на сайті УТГ.

Рішення про створення "Оператора ГТС України" "Нафтогаз" ухвалив 29 січня.

УТГ є 100% власником ТОВ, генеральним директором товариства призначено Павла Станчака, який раніше обіймав посаду віце-президента "Укртрансгазу".

Створення ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" дозволить розпочати юридичне відокремлення функції транспортування газу спочатку в структурі НАК "Нафтогаз України", а після 1 січня 2020 року – поза межами групи Нафтогаз.

Юридичне відокремлення оператора ГТС є необхідною умовою для сертифікації незалежного оператора, залучення міжнародного партнера та продовження транзиту газу через Україну.

"Нафтогаз України" на початку лютого 2019 року планує виставити на широке обговорення свій план анбандлінгу, що передбачає варіант концесії.

Процес планується завершити до кінця року.

У кінці грудня глава секретаріату Енергоспівтовариства Януш Копач піддав критиці позицію "Нафтогазу" в цьому процесі. За його словами, затягування анбандлінгу з боку "Нафтогазу" ставить під загрозу укладення нового довгострокового контракту на транзит російського газу через Україну, і ситуація має бути вирішена максимально швидко.

Економічна правда