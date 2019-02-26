"Аграрный фонд" планирует форвардные закупки зерна на 2,5 миллиарда

ПАО "Аграрный фонд" профинансирует украинских сельхозпроизводителей на 2,5 миллиарда гривень в рамках весенней форвардной программы закупки зерна 2019 года.

Об этом сообщается на сайте компании.

В целом "Аграрный фонд" планирует закупить 710 тыс. тонн зерновых, а именно: 500 тыс. тонн пшеницы, 100 тыс. тонн кукурузы, 50 тыс. тонн ячменя, 30 тыс. тонн ржи, 10 тыс. тонн гречки, 10 тыс. тонн овса и 10 тыс. тонн гороха желтого.

По предварительным оценкам, объем авансовых платежей агропроизводителям составит более 2,5 млрд грн.

Размер авансового платежа устанавливается ПАО "Аграрный фонд" в соответствии с системой оценки клиентов, но не превышает 65% от общей стоимости поставки по договору. При этом форвардный договор заключается при условии подписания соответствующих договоров на поставку минеральных удобрений, стоимость которых не превышает размер авансового платежа.

"Таким образом, минудобрения отечественного производства агропроизводитель может теперь не только приобрести, но и обменять по выгодным ценам на сельхозпродукцию", - отмечает "Аграрный фонд".

Напоминаем:

"Аграрный фонд" основан в 2013 году, владельцем 100% акций общества является государство в лице Министерства аграрной политики и продовольствия.

Основной вид деятельности - закупка зерновых по форвардным контрактам, продажа минеральных удобрений.

"Аграрный фонд" входит в топ-10 самых прибыльных государственных предприятий агросектора.

В течение 2016-2018 годов "Аграрный фонд" уплатил государству 211,5 млн грн дивидендов.

В феврале в "Аграрном фонде" подозревают, что у них украли зерна на 200 миллионов.

Затем в "Аграрный фонд" пришло НАБУ с обысками в рамках дела о растрате более 240 миллионов гривен при закупке удобрений.

Экономическая правда