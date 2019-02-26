"Аграрний фонд" планує форвардні закупівлі зерна на 2,5 мільярда

ПАТ "Аграрний фонд" профінансує українських сільгоспвиробників на 2,5 мільярда гривень у рамках весняної форвардної програми закупівлі зерна 2019 року.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Загалом "Аграрний фонд" планує закупити 710 тис. тонн зернових, а саме: 500 тис. тонн пшениці, 100 тис. тонн кукурудзи, 50 тис. тонн ячменю, 30 тис. тонн жита, 10 тис. тонн гречки, 10 тис. тонн вівса та 10 тис. тонн гороху жовтого.

За попереднім оцінками, обсяг авансових платежів агровиробникам складе понад 2,5 млрд грн.

Розмір авансового платежу встановлюється ПАТ "Аграрний фонд" у відповідності до системи оцінки клієнтів, але не перевищує 65% від загальної вартості поставки за договором. При цьому форвардний договір укладається за умови підписання відповідних договорів на поставку мінеральних добрив, вартість яких не перевищуватиме розміру авансового платежу.

"Таким чином, міндобрива вітчизняного виробництва агровиробник може тепер не лише придбати, а й обміняти за вигідними цінами на сільгосппродукцію", - зазначає "Аграрний фонд".

Нагадуємо:

"Аграрний фонд" заснований в 2013 році, власником 100% акцій товариства є держава в особі Міністерства аграрної політики та продовольства.

Основний вид діяльності - закупівля зернових за форвардними контрактами, продаж мінеральних добрив.

"Аграрний фонд" входить до топ-10 найбільш прибуткових державних підприємств агросектору.

Протягом 2016-2018 років ПАТ "Аграрний фонд" сплатив державі 211,5 млн грн дивідендів.

У лютому в "Аграрному фонді" запідозрили, що у них вкрали зерна на 200 мільйонів.

Згодом до "Аграрного фонду" прийшло з обшуками НАБУ в рамках справи про розтрату понад 240 мільйонів гривень при закупівлі добрив.

Економічна правда