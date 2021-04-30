Гарант продовольственной безопасности Украины получил 200 миллионов убытков

По итогам 2020 года акционерное общество "Аграрный Фонд" получило чистый убыток на сумму 197 миллионов гривень.

Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении показателей годового финансового плана компании, сообщает Марлин.

По результатам 2019 года общество получило чистый убыток на сумму 3,9 млрд грн, а в 2018 году убыток составил 27,6 млн грн.

В прошлом году чистый доход от реализации сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках составил 2,2 млрд грн против запланированных 5,5 млрд грн. То есть выполнение финплана составляет 39,9%.

Общая сумма задолженности "Аграрного Фонда" перед различными партнерами составляет 156,5 млн грн.

На дополнительный запрос Марлин сообщили, что убыток за прошлый год обусловлен отрицательным финансовым результатом, сформированным за I квартал 2020 года на сумму 206,7 млн грн. Соответствующие задолженности привели к дефициту оборотных средств, что негативно повлияло на коммерческую активность "Агрофонда".

Средняя численность работников в 2020 году составила 218 человек. Средняя заработная плата руководителя составляла 198,5 тыс грн, из которых должностной оклад в размере 173,4 тыс грн.

С мая 2020 году на акционерном обществе руководит и.о. главы правления - Банчук Богдан.

Акционерное общество "Аграрный Фонд" основанное в 2003 году Кабинетом министров и позиционирует себя на рынке как гарант продовольственной безопасности Украины.

Основная задача общества – формирование запасов зерна, поддержка отечественных сельхозпроизводителей и влияние на ситуацию на аграрном рынке. Специализируется на оптовой торговле зерном и изделиями мукомольно-крупяной промышленности.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года Государственная продовольственно-зерновая корпорация получила чистые убытки на сумму 5,8 млрд грн.

Экономическая правда