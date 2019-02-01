В "Аграрном фонде" подозревают, что у них украли зерна на 200 миллионов

Измаильский элеватор

Неизвестные машины загружают зерно, которое, вероятно, принадлежит "Аграрному фонду", и хранится на шести элеваторах.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Охрана шести элеваторов, принадлежащих к группе компаний ООО "Агроинвестгруп", не допустила сотрудников ПАО "Аграрный фонд" на территорию предприятий для плановой проверки", - говорится в сообщении.

В частности, сотрудники не были допущены на "Березовский элеватор", "Белгород-Днестровский элеватор", "Измаильский элеватор", "Рауховский элеватор", "Алиягский элеватор", "Заплажский элеватор".

"Между "Аграрным фондом" и каждым из этих элеваторов заключены договоры на хранение зерна пшеницы, кукурузы и подсолнечника. Согласно условиям договора, сотрудники "Аграрного фонда" имеют право осуществлять плановые проверки с 1 по 10 число каждого месяца", - заявили в госпредприятии.

Сообщается, что руководители элеваторов и "Агроинвестгруп" не выходят на связь.

"Между тем на нескольких элеваторах происходит загрузка машин. Не исключено, что отгружается именно зерно, которое принадлежит "Аграрному фонду", - говорится в сообщении.

"Чтобы не допустить разворовывания государственного имущества, сотрудники "Аграрного фонда" уже подали заявление в Главное управление Национальной полиции в Одесской области с просьбой начать досудебное расследование, поскольку совершенные действия имеют признаки уголовного преступления", - заявили в Фонде.

В случае присвоения, растраты или кражи зерна будут нанесены убытки государству в лице "Аграрного фонда" в размере около 200 миллионов гривен.

Напоминаем:

"Аграрный фонд" основан в 2013 году, владельцем 100% акций общества является государство в лице Министерства аграрной политики и продовольствия.

Основной вид деятельности - закупка зерновых по форвардным контрактам, продажа минеральных удобрений.

"Аграрный фонд" входит в топ-10 самых прибыльных государственных предприятий агросектора.

В течение 2016-2018 годов "Аграрный фонд" уплатил государству 211,5 млн грн дивидендов.

Экономическая правда