Аудит Агрофонда: потерянные активы на 2 миллиарда

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Государственная аудиторская служба во время ревизии АО "Аграрный фонд" обнаружила нарушений и потерю активов на общую сумму 2,17 млрд грн.

Об этом говорится в отчете аудиторов о проверке деятельности Агрофонду за период 2018-2019 годы, сообщает Марлин.

В частности тех нарушений, которые привели к потерям активов, зафиксировано на сумму в 2,15 млрд грн.

"Ревизией операций на регистрационных счетах в учреждениях банков установлено, что АО "Аграрный фонд" потеряно активов на общую сумму почти 2 146,0 млн грн, которые были размещены в 2014 году на депозитных счетах в ПАО "Брокбизнесбанк", который сейчас ликвидирован", - говорится в отчете.

Также Агрофонд понес 5,1 млн грн потерь во время хранения сахара-песка, который был доказательством в уголовном производстве.

Кроме этого Аграрный фонд "простил" долг частной фирме АО "Аграрный фонд" на сумму 1,9 млн грн, поскольку не проводил претензионно-исковой работы о взыскании указанной суммы.

Аудиторы также акцентируют внимание на лишних расходах общества при оплате труда работников на 342 тыс грн. От этих работников в отчете не уточняются.

2020 год общество завершило с чистым убытком в размере 197 млн ​​грн.

Акционерное общество "Аграрный Фонд" основано в 2003 году Кабинетом Министров Украины и позиционирует себя на рынке как гарант продовольственной безопасности Украины. Входит в сферу управления Министерства экономики.

Основная задача общества - формирование запасов зерна, поддержка отечественных сельхозпроизводителей и влияние на ситуацию на аграрном рынке. Специализируется на оптовой торговле зерном и изделиями мукомольно-крупяной промышленности.

Экономическая правда