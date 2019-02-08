НАБУ пришло с обысками в "Аграрный фонд"

Детективы Национального антикоррупционного бюро 7-8 февраля проводят обыски в ПАО "Аграрный фонд" в рамках дела о растрате более 240 миллионов гривен при закупке удобрений.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Следственные действия санкционированы и проходят в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту растраты служебными лицами ПАО "Аграрный фонд" более 240 млн грн средств при закупке, хранении и упаковке удобрений в 2017-2018 годах", - говорится в сообщении.

В бюро подчеркнули, что они обращались в "Аграрный фонд" с требованием предоставить временный доступ к документам, необходимым для расследования. Однако служебные лица ПАО отказались выполнить решение суда и не предоставили документы.

Поэтому детективы вынуждены изымать документацию в принудительном порядке, при этом представители фонда сознательно затягивают завершение следственного действия.

"В настоящее время из-за безответственности руководства Фонда около сотни его сотрудников находятся под открытым небом на морозе: вход в здание до завершения следственного действия им запрещен, о чем руководству "Аграрного фонда" сообщали неоднократно заранее", - говорится в сообщении.

Экономическая правда