Гривня на межбанке удерживает позиции

6 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,91 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,87 - 27,90 гривни;

Евро - 31,59 - 31,61 гривни;

Российский рубль - 0,4169 - 0,4174 гривни.

На черном рынке по состоянию на 11:05 курс доллара составил 27,90 - 27,97 гривни. Курс евро - 31,64 - 31,76.

Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 6 декабря на уровне 27,97 гривни.

5 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,96 - 27,98 гривни за доллар.

Экономическая правда