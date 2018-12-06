Гривня на межбанке удерживает позиции
6 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,91 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,87 - 27,90 гривни;
Евро - 31,59 - 31,61 гривни;
Российский рубль - 0,4169 - 0,4174 гривни.
На черном рынке по состоянию на 11:05 курс доллара составил 27,90 - 27,97 гривни. Курс евро - 31,64 - 31,76.
Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 6 декабря на уровне 27,97 гривни.
5 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,96 - 27,98 гривни за доллар.
Экономическая правда
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