Межбанк закрылся существенным повышением курса гривни
5 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,96 - 27,98 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,96 - 27,98 гривни;
Евро - 31,67 - 31,68 гривни;
Российский рубль - 0,4185 - 0,4192 гривни.
Напомним, 5 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,02 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 5 декабря на уровне 28,12 гривни.
4 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,07 гривни за доллар.
Экономическая правда
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