Межбанк закрылся существенным повышением курса гривни

5 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,96 - 27,98 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,96 - 27,98 гривни;

Евро - 31,67 - 31,68 гривни;

Российский рубль - 0,4185 - 0,4192 гривни.

Напомним, 5 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,02 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 5 декабря на уровне 28,12 гривни.

4 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,07 гривни за доллар.

Экономическая правда