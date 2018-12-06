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Гривня на міжбанку утримує позиції

Четвер, 6 грудня 2018, 11:20
 

6 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,87 - 27,91 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,87 - 27,90 гривні;

Євро - 31,59 - 31,61 гривні;

Російський рубль - 0,4169 - 0,4174 гривні.

На чорному ринку станом на 11:05 курс долара становив 27,90 - 27,97 гривні. Курс євро - 31,64 - 31,76.

Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 6 грудня на рівні 27,97 гривні.

5 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,96 - 27,98 гривні за долар.

Економічна правда

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