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Курс валют: гривня существенно укрепилась к доллару и евро

Четверг, 6 декабря 2018, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 6 декабря на уровне 27,97 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,76 гривни.

Напомним, 5 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,02 гривни за доллар.

5 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,96 - 27,98 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 5 декабря на уровне 28,12 гривни.

Экономическая правда

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