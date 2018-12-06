Курс валют: гривня существенно укрепилась к доллару и евро
Четверг, 6 декабря 2018, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 6 декабря на уровне 27,97 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,76 гривни.
Напомним, 5 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,02 гривни за доллар.
5 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,96 - 27,98 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 5 декабря на уровне 28,12 гривни.
Экономическая правда
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