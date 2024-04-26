Кража электрокабелей парализовала движение поездов на западе Германии

Из-за кражи электрических кабелей было парализовано движение поездов в некоторых частях западной Германии, задержки в железнодорожном движении могут продолжаться до полудня пятницы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Представитель государственного железнодорожного оператора Deutsche Bahn сообщила, что ситуация в Рурском регионе и на севере Северного Рейна-Вестфалии несколько нормализовалась в час пик в пятницу утром, но поезда все еще не могли курсировать с главного вокзала города Бохум.

Поезда дальнего следования были перенаправлены. Также отменены и изменены маршруты региональных и пригородных поездов.

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Пресс-секретарь сообщила, что перебои в Бохуме, как ожидается, будут продолжаться до полудня пятницы.

Из-за кражи кабеля в Бохуме не работают средства, обеспечивающие безопасное движение поездов.

Кроме того, ночью в результате преступления была нарушена радиосвязь на севере земли Северный Рейн-Вестфалия, сообщила спикер железной дороги.

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По данным железной дороги, пострадали грузовые поезда и около 20 пассажирских линий.

Накануне техническая проблема заставила авиационные власти Норвегии временно закрыть воздушное пространство над югом страны.

А зимой на юге Германии остановилось движение скоростных поездов из-за воров металла.

Европейская правда.