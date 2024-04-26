Кража электрокабелей парализовала движение поездов на западе Германии
Из-за кражи электрических кабелей было парализовано движение поездов в некоторых частях западной Германии, задержки в железнодорожном движении могут продолжаться до полудня пятницы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.
Представитель государственного железнодорожного оператора Deutsche Bahn сообщила, что ситуация в Рурском регионе и на севере Северного Рейна-Вестфалии несколько нормализовалась в час пик в пятницу утром, но поезда все еще не могли курсировать с главного вокзала города Бохум.
Поезда дальнего следования были перенаправлены. Также отменены и изменены маршруты региональных и пригородных поездов.
Пресс-секретарь сообщила, что перебои в Бохуме, как ожидается, будут продолжаться до полудня пятницы.
Из-за кражи кабеля в Бохуме не работают средства, обеспечивающие безопасное движение поездов.
Кроме того, ночью в результате преступления была нарушена радиосвязь на севере земли Северный Рейн-Вестфалия, сообщила спикер железной дороги.
По данным железной дороги, пострадали грузовые поезда и около 20 пассажирских линий.
Накануне техническая проблема заставила авиационные власти Норвегии временно закрыть воздушное пространство над югом страны.
А зимой на юге Германии остановилось движение скоростных поездов из-за воров металла.