Киев взыскал с подрядчика метро на Виноградарь 139 миллионов, заработанных с незаконного депозита

Хозяйственный суд города Киев взыскал в пользу городского бюджета 139 миллионов гривен средств, которые подрядчик заработал на депозитировании государственных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

По сообщению, еще в октябре 2021 года Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском в интересах государства в лице Киевского городского совета с требованием взыскать эти средства с подрядчика в пользу территориальной общины столицы в лице Киевского городского совета.

Известно, что подрядчиком строительства метро на Виноградарь была компания "Киевметрострой".

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Как сообщали ранее, Киевская местная прокуратура выяснила, что в мае 2019 года должностные лица "Киевметростроя" разместили более 1,5 млрд грн, полученные из бюджета города на строительные работы, на депозит в Укргазбанке. Как установило следствие, начисленные проценты чиновники использовали для собственного обогащения.

Хозяйственный суд города Киева еще в 2022 году полностью удовлетворил иск прокуратуры о взыскании средств в бюджет столицы.

Через год Северный апелляционный оставил это решение в силе. Впрочем Верховный суд направил дело на новое рассмотрение.

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По результатам нового рассмотрения решением Хозяйственного суда города Киева от 24.04.2024 иск прокурора полностью удовлетворен и взыскано с подрядной организации в бюджет столицы более 139 млн. гривен.

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Напомним:

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" заключало контракты на сотни миллионов гривен с компаниями, которые связаны с людьми из окружения бывшего директора столичного метро Виктора Брагинского. Мэр Киева Виталий Кличко призвал передать данные правоохранителям.

Экономическая правда