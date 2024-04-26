Рада разрешила увольнение за неинформирование о родственниках в России и оккупированных территориях
Пятница, 26 апреля 2024, 13:41 -
Верховная Рада приняла закон №7731, который расширяет возможности увольнения работников работодателем, за невыполнение правил действий на предприятии, в частности за неинформирование о родственниках в России.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
Законом предусмотрена возможность создать правила поведения на предприятии, которые предусматривают:
- информирование о родственниках, которые находятся в России или на оккупированных территориях;
- обязательство работника не распространять конфиденциальную информацию коммерческого или государственного значения;
Создание таких правил является обязательным для предприятий государственного или стратегического значения.
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Теперь работодатель имеет право уволить работника, по обязательному согласованию с профсоюзным органом, если:
- вступил в силу приговор суда об осуждении работника за преступление против национальной безопасности Украины;
- работник не выполняет правила поведения.
Экономическая правда
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