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Рада разрешила увольнение за неинформирование о родственниках в России и оккупированных территориях

Пятница, 26 апреля 2024, 13:41 - Владимир Туник-Фриз

Верховная Рада приняла закон №7731, который расширяет возможности увольнения работников работодателем, за невыполнение правил действий на предприятии, в частности за неинформирование о родственниках в России.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Законом предусмотрена возможность создать правила поведения на предприятии, которые предусматривают:

  • информирование о родственниках, которые находятся в России или на оккупированных территориях;
  • обязательство работника не распространять конфиденциальную информацию коммерческого или государственного значения;

Создание таких правил является обязательным для предприятий государственного или стратегического значения.

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Теперь работодатель имеет право уволить работника, по обязательному согласованию с профсоюзным органом, если:

  • вступил в силу приговор суда об осуждении работника за преступление против национальной безопасности Украины;
  • работник не выполняет правила поведения.

Экономическая правда

Верховная рада закон работа
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