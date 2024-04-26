Россия возобновила доставку нефти государственным "Совкомфлотом" в Индию - Reuters

Судно, контролируемое российским судоходным гигантом "Совкомфлот" (СКФ), находящимся под санкциями США, выгрузило мазут в порту на западе Индии в пятницу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два информированных источника.

Судно SCF Baltica, перевозившее 90 000 метрических тонн мазута для Reliance Industries, оператора крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса в Джамнагаре в штате Гуджарат, как ожидается, покинет порт позднее в пятницу после полной разгрузки, сообщили источники.

23 февраля США ввели санкции против российского судоходного гиганта и определили 14 танкеров с сырой нефтью как имущество, в котором Совкомфлот имел интерес после войны в Украине.

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Во время визита в Индию, американские чиновники сообщили, что Вашингтон стремится к стабильным мировым поставкам и не просил Индию сократить импорт российской нефти - замечание, которое, по словам источников на индийских нефтеперерабатывающих заводах, помогло успокоить беспокойство относительно санкций.

SCF Baltica не входит в число 14 судов, на которые Вашингтон наложил санкции за последние месяцы.

Напомним:

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Россия стала главным поставщиком нефти в Индию в 2023/24 финансовом году, потеснив рыночную долю производителей Ближнего Востока и ОПЕК до исторического минимума.