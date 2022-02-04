Все разделы
Укр / Рус

"Ковидная" тысяча вакцинированным: ПриватБанк начал оформлять карточки для подростков

Пятница, 4 февраля 2022, 15:25
 
фото: нбу

Государственный ПриватБанк начал оформление специальных цифровых карточек єПідтримка для украинцев от 14 лет, имеющих "зеленый" COVID-сертификат.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Подростки, которые уже являются клиентами банка, могут открыть карту єПідтримка в мобильном банке Приват24.

"Для этого нужно обновить приложение, зайти во вкладку "Кошелек", нажать меню "Добавить" и выбрать карту єПідтримка. Для зачисления помощи достаточно перейти по ссылке в приложение Дія и подать заявку на выплату помощи на карту ПриватБанка", - пояснили в финучреждении.

Если же ребенку уже исполнилось 14 лет и он еще не пользуется карточками ПриватБанка, необходимо пройти идентификацию в любом отделении ПриватБанка, имея при себе ИНН и паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

"После этого остается зарегистрироваться в Приват24 и оформить карту єПідтримка", - добавили в банке.

Отмечается, что на сегодняшний день украинцы оформили в ПриватБанке более 5 миллионов цифровых карт єПідтримка.

Напомним:

Правительство расширило действие программы "єПідтримка" на подростков в возрасте 14-18 лет.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Приватбанк деньги вакцина

powered by lun.ua
Материалы по теме
ПриватБанк не смог вернуть право собственности на киевскую гостиницу "Мир": обжалует решение 19 января 2022, 12:55
ПриватБанк снизил украинскому бизнесу тарифы на эквайринг 17 января 2022, 13:45
ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме с 1000 гривен 10 января 2022, 13:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте