"Ковидная" тысяча вакцинированным: ПриватБанк начал оформлять карточки для подростков

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Государственный ПриватБанк начал оформление специальных цифровых карточек єПідтримка для украинцев от 14 лет, имеющих "зеленый" COVID-сертификат.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Подростки, которые уже являются клиентами банка, могут открыть карту єПідтримка в мобильном банке Приват24.

"Для этого нужно обновить приложение, зайти во вкладку "Кошелек", нажать меню "Добавить" и выбрать карту єПідтримка. Для зачисления помощи достаточно перейти по ссылке в приложение Дія и подать заявку на выплату помощи на карту ПриватБанка", - пояснили в финучреждении.

Если же ребенку уже исполнилось 14 лет и он еще не пользуется карточками ПриватБанка, необходимо пройти идентификацию в любом отделении ПриватБанка, имея при себе ИНН и паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

"После этого остается зарегистрироваться в Приват24 и оформить карту єПідтримка", - добавили в банке.

Отмечается, что на сегодняшний день украинцы оформили в ПриватБанке более 5 миллионов цифровых карт єПідтримка.

Напомним:

Правительство расширило действие программы "єПідтримка" на подростков в возрасте 14-18 лет.

Экономическая правда