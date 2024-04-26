Нацполиция и СБУ пришли с обысками в "Киевтеплоэнерго", работа предприятия заблокирована

Сотрудники Печерского управления полиции Главного управления Национальной полиции и Службы безопасности Украины пришли с обысками на предприятие критической инфраструктуры "Киевтеплоэнерго".

Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия.

Обыски связаны с постановлением Печерского суда по делу о закупке важных для работы предприятия запчастей, которое "якобы было выполнено с нарушениями".

"В результате действий правоохранителей, работники предприятия, от которых зависит работа критически важных объектов столицы, оказались заблокированы в зданиях и не могут в полной мере выполнять свою непосредственную работу", - говорится в сообщении.

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Также предприятие предупредило, что вмешательство правоохранителей может привести к нарушению схем работы теплоэнергетической инфраструктуры Киева и повлиять на процесс предоставления услуг киевлянам.

"Киевтеплоэнерго" отметило, что готово сотрудничать с правоохранителями и предоставлять всю необходимую информацию.

Напомним:

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6 сентября 2023 года в помещениях коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" проходили обыски. Основанием для обысков стали выводы ревизии Государственной аудиторской службы.