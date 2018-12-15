Закон о госбюджете-2019 напечатали в "Голосе Украины"

Закон о госбюджете Украины на 2019 год официально опубликован в газете "Голос Украины".

Согласно тексту, обнародованному 15 декабря, на 2019 года определены доходы госбюджета Украины в сумме 1 трлн 026 млрд 131 млн 809,2 тыс. грн, сообщает Интерфакс-Украина.

В том числе - доходы общего фонда госбюджета – в сумме 928 млрд 507 млн 915 тыс. грн, а доходы спецфонда госбюджета Украины - в сумме 97 млрд 623 млн 894,2 тыс. грн, согласно приложению №1 к данному закону.

Расходы госбюджета Украины определены в сумме 1 трлн 112 млрд 129 млн 997,6 тыс. грн, в том числе расходы общего фонда госбюджета – в сумме 1 трлн 005 млрд 767 млн 548,6 тыс. грн и расходы специального фонда госбюджета – в сумме 106 млрд 362 млн 449 тыс . грн.

Возврат кредитов в госбюджет Украины предусмотрен в сумме 9 млрд 728 млн 634,9 тыс. грн, в том числе возврат кредитов в общий фонд госбюджета – в сумме 8 млрд 322 млн 346,8 тыс. грн и возврат кредитов в специальный фонд госбюджета – в сумме 1 млрд 406 млн 288,1 тыс. грн.

Предоставление кредитов из государственного бюджета Украины определено в сумме 13 млрд 719 млн 766,5 тыс. грн, в том числе предоставление кредитов из общего фонда госбюджета – в сумме 679 млн 913,2 тыс. грн и предоставление кредитов из спецфонда госбюджета – в сумме 13 млрд 039 млн 853,3 тыс. грн.

Предельный объем дефицита госбюджета Украины определен на уровне 89 млрд 989 млн 320 тыс. грн, в том числе предельный объем дефицита общего фонда госбюджета - в сумме 69 млрд 617 млн 200 тыс. грн и предельный объем дефицита спецфонда госбюджета - в сумме 20 млрд 372 млн 120 тыс. грн.

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23 ноября Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2019 год. Главными статьями в нем будет финансирование пенсий и субсидий.

5 декабря документ подписал глава Рады Андрей Парубий, 7 декабря - президент Украины Петр Порошенко.

Предварительно Кабинет министров одобрил подготовленный ко второму чтению проект бюджета на своем заседании 14 ноября.

В Минфине заявили, что доработали проект госбюджета-2019 ко второму чтению и направили его в Верховную Раду, сохранив приоритеты.

Украинская правда