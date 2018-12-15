Закон про держбюджет-2019 надрукували у "Голосі України"

Закон про держбюджет України на 2019 рік офіційно опубліковано в газеті "Голос України".

Згідно з текстом, опублікованим 15 грудня, на 2019 рік визначено доходи держбюджету України в сумі 1 трлн 026 млрд 131 млн 809,2 тис. грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема доходи загального фонду держбюджету – в сумі 928 млрд 507 млн 915 тис. грн, а доходи спеціального фонду держбюджету України - у сумі 97 млрд 623 млн 894,2 тис. грн, згідно з додатком №1 до цього закону.

Видатки держбюджету України визначено в сумі 1 трлн 112 млрд 129 млн 997,6 тис. грн, зокрема видатки загального фонду держбюджету – в сумі 1 трлн 005 млрд 767 млн 548,6 тис. грн і видатки спеціального фонду держбюджету – в сумі 106 млрд 362 млн 449 тис . грн.

Повернення кредитів до держбюджету України передбачено в сумі 9 млрд 728 млн 634,9 тис. грн, зокрема повернення кредитів до загального фонду держбюджету – в сумі 8 млрд 322 млн 346,8 тис. грн та повернення кредитів до спеціального фонду держбюджету – у сумі 1 млрд 406 млн 288,1 тис. грн.

Надання кредитів із держбюджету визначено у сумі 13 млрд 719 млн 766,5 тис. грн, зокрема надання кредитів із загального фонду держбюджету – в сумі 679 млн 913,2 тис. грн та надання кредитів із спецфонду держбюджету – в сумі 13 млрд 039 млн 853,3 тис. грн.

Граничний обсяг дефіциту держбюджету визначено на рівні 89 млрд 989 млн 320 тис. грн, зокрема граничний обсяг дефіциту загального фонду держбюджету - у сумі 69 млрд 617 млн 200 тис. грн і граничний обсяг дефіциту спецфонду держбюджету - у сумі 20 млрд 372 млн 120 тис. грн, згідно з додатком №2 до цього закону.

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5 грудня бюджет підписав голова Ради Андрій Парубій, 7 грудня - президент України Петро Порошенко.

Попередньо Кабінет міністрів схвалив підготовлений до другого читання проект бюджету на своєму засіданні 14 листопада.

У Мінфіні заявили, що допрацювали проект держбюджету-2019 до другого читання і направили його до Верховної Ради, зберігши пріоритети.

Українська правда