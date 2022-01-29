В 2021 недоиспользовали почти 54 миллиарда бюджетных средств

По результатам 2021 года Государственной казначейской службой осуществлено бюджетных расходов на сумму 1,49 триллиона при плане в 1,54. Таким образом сумма неизрасходованных средств равна 53,8 миллиарда.

Об этом свидетельствуют данные ГКСУ.

При этом есть 19 бюджетных программ, на которые планировались потратить бюджетные средства, однако по итогам года использование средств по ним вообще не осуществлялось. Общая сумма таких программ составляет 2,5 млрд. грн. Самыми крупными из них являются:

Меры, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями – 1,17 млрд.

Резервный фонд – 420,7 млн.

Субвенция из госбюджета местным бюджетам на создание центров культурных услуг – 200 млн.

Расходы Агрофонда на хранение, перевозку, переработку и экспорт объектов государственного ценового регулирования государственного интервенционного фонда – 181,5 млн

Мероприятия по строительству пограничных инспекционных постов и улучшению доступа сельскохозяйственных МСП к экспортным рынкам – 170,7 млн.

Напоминаем:

За январь-декабрь 2021 года общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом в размере 166,8 миллиарда гривень при росписи на отчетный период в сумме 220,9 миллиарда гривень.

Илья Колдомасов