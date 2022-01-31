Денег на 500 гривень за бустер в бюджете пока нет – Минфин

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Денег на выплаты 500 грн гражданам, которые сделают бустерную дозу вакцины от COVID-19, в бюджете пока не хватает

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью ЭП.

"Если сосчитать, то по тысяче государство выплатило 7,7 миллиона граждан. Поэтому если рассчитать, что все эти люди пойдут за бустерной дозой в течение года, то 3 миллиарда (заложенных в бюджете на программу "єПідтримка" — ЭП.) не хватит", — отметил он.

В то же время министр отметил, что на сегодняшний день потребности вносить изменения в бюджет на 2022 год для того, чтобы увеличить финансирование программы, нет. По его словам, граждане будут делать бустерную дозу вакцины постепенно.

"Кто-то вакцинировался в декабре, он уйдет не раньше июня-июля. Это откладывает решение этой проблемы на весь год", – объясняет Марченко.

Он также добавил, что как только в Минфине будут видеть необходимость увеличить финансирование "єПідтримки", то соответствующий законопроект с изменениями в бюджет внесут в Раду.

Полный текст интервью Сергея Марченко читайте на страницах Экономической правды 1 февраля.

Напоминаем:

Украинцы, которые сделают бустерную, третью дозу прививки от коронавируса получат через портал "Дія" еще 500 гривень в рамках программы "єПідтримка".

Минсоцполитики совместно с Минцифры работают над расширением программы "єПідтримка", чтобы позволить вакцинированным людям с инвалидностью первой группы потратить тысячу гривен помощи от государства на лекарства.

С 24 января вакцинированные граждане в возрасте от 60 лет смогут использовать 1000 гривень по программе єПідтримка на покупку лекарств, в том числе онлайн.

Ярослав Винокуров, ЭП