Готовый ко второму чтению проект бюджета-2019 уже внесли в Раду

Законопроект №9000 о государственном бюджете Украины на 2019 год, доработанный ко второму чтению, уже внесли в Верховную Раду.

Об этом сообщается на сайте парламента.

"Доработанный ко второму чтению проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019" является сбалансированным и направлен на решение ряда первоочередных и неотложных вопросов", говорится в пояснительной записке.

Законопроект определяет доходы госбюджета-2019 в сумме 1.008.375.099,7 тыс. гривень, расходы - в сумме 1.094.368.288,1 тыс. гривень.

Согласно информации на сайте ВР, законопроект передан на рассмотрение руководству парламента и в тираж. Документ также направлен на рассмотрение Комитета ВР.

Напомним, 18 октября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о Государственном бюджете на 2019 год.

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Экономическая правда