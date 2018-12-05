Парубий подписал госбюджет-2019

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о государственном бюджете на 2019 год.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Только что подписал закон "О государственном бюджете Украины на 2019 год". Мы приняли его, придерживаясь всех требований - до 1 декабря. Это гарантирует нам макрофинансовую поддержку наших международных партнеров", - написал Парубий.

Щойно підписав Закон “Про Державний бюджет України на 2019 рік”. Ми ухвалили його дотримавшись всіх вимог- до 1 грудня.Це гарантує нам макрофінансову підтримку наших міжнародних партнерів. Це Бюджет розвитку і зростання! І головне, що це бюджет зміцнення оборони і безпеки України pic.twitter.com/0FglYlrzw3 — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 5 декабря 2018 г.

Он убежден, что принятый документ является бюджетом "развития и роста".

"И главное, что это бюджет укрепления обороны и безопасности Украины", - отметил он.

Документ направлен на подпись президенту Украины.

О бюджете на 2019 год читайте в материале ЭП - Рассветные риски. Какие подводные камни содержит принятый госбюджет