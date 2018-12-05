Парубий подписал госбюджет-2019
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о государственном бюджете на 2019 год.
Об этом он сообщил в Twitter.
"Только что подписал закон "О государственном бюджете Украины на 2019 год". Мы приняли его, придерживаясь всех требований - до 1 декабря. Это гарантирует нам макрофинансовую поддержку наших международных партнеров", - написал Парубий.
Щойно підписав Закон “Про Державний бюджет України на 2019 рік”. Ми ухвалили його дотримавшись всіх вимог- до 1 грудня.Це гарантує нам макрофінансову підтримку наших міжнародних партнерів. Це Бюджет розвитку і зростання! І головне, що це бюджет зміцнення оборони і безпеки України pic.twitter.com/0FglYlrzw3— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 5 декабря 2018 г.
Он убежден, что принятый документ является бюджетом "развития и роста".
"И главное, что это бюджет укрепления обороны и безопасности Украины", - отметил он.
Документ направлен на подпись президенту Украины.
О бюджете на 2019 год читайте в материале ЭП - Рассветные риски. Какие подводные камни содержит принятый госбюджет
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