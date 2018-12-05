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Парубий подписал госбюджет-2019

Среда, 5 декабря 2018, 17:07

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о государственном бюджете на 2019 год.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Только что подписал закон "О государственном бюджете Украины на 2019 год". Мы приняли его, придерживаясь всех требований - до 1 декабря. Это гарантирует нам макрофинансовую поддержку наших международных партнеров", - написал Парубий.

Он убежден, что принятый документ является бюджетом "развития и роста".

"И главное, что это бюджет укрепления обороны и безопасности Украины", - отметил он.

Документ направлен на подпись президенту Украины.

О бюджете на 2019 год читайте в материале ЭПРассветные риски. Какие подводные камни содержит принятый госбюджет

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