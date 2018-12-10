Гривня укрепилась на закрытии межбанка
10 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,74 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,72 - 27,74 гривни;
Евро - 31,61 - 31,63 гривни;
Российский рубль - 0,4167 - 0,4173 гривни.
На черном рынке по состоянию на 17:05 курс доллара составил 27,95 - 28,01 гривни. Курс евро - 31,77 - 31,87.
Напомним, 10 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,81 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 10 декабря на уровне 27,82 гривни.
Экономическая правда
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