Гривня укрепилась на закрытии межбанка

10 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,74 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,72 - 27,74 гривни;

Евро - 31,61 - 31,63 гривни;

Российский рубль - 0,4167 - 0,4173 гривни.

На черном рынке по состоянию на 17:05 курс доллара составил 27,95 - 28,01 гривни. Курс евро - 31,77 - 31,87.

Напомним, 10 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,81 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 10 декабря на уровне 27,82 гривни.

Экономическая правда