Гривня зміцнилася на закритті міжбанку

10 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,72 - 27,74 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:25 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,72 - 27,74 гривні;

Євро - 31,61 - 31,63 гривні;

Російський рубль - 0,4167 - 0,4173 гривні.

На чорному ринку станом на 17:05 курс долара становив 27,95 - 28,01 гривні. Курс євро - 31,77 - 31,87.

Нагадаємо, 10 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,78 - 27,81 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 10 грудня на рівні 27,82 гривні.

Економічна правда