Курс валют на 14 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки
14 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,92 – 26,94 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:40 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 26,98 - 27,00 гривни;
Евро – 30,47 – 30,49 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,88 – 27,07 гривни. Евро покупают за 30,21 грн, продают за 30,56 грн.
На "черном" рынке доллар торгуется за 26,93 – 27,03 гривни, евро – 30,33 – 30,47 гривни.
Напоминаем:
13 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,94 – 26,96 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 14 декабря на уровне 26,88 гривни.
Экономическая правда
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