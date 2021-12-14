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Курс валют на 14 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки

Вторник, 14 декабря 2021, 12:05

14 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,92 – 26,94 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:40 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,98 - 27,00 гривни;

Евро – 30,47 – 30,49 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,88 – 27,07 гривни. Евро покупают за 30,21 грн, продают за 30,56 грн.

На "черном" рынке доллар торгуется за 26,93 – 27,03 гривни, евро – 30,33 – 30,47 гривни.

Напоминаем:

13 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,94 – 26,96 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 14 декабря на уровне 26,88 гривни.

Экономическая правда

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межбанк

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