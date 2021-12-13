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Закрытие межбанка: гривня немного обесценилась

Понедельник, 13 декабря 2021, 17:18

13 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,94 – 26,96 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,94 – 26,96 гривни;

Евро – 30,41 – 30,43 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 13 декабря на уровне 27,02 гривни.

13 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,89 – 26,91 гривни.

Экономическая правда

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межбанк

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