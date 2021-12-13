Закрытие межбанка: гривня немного обесценилась
Понедельник, 13 декабря 2021, 17:18
13 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,94 – 26,96 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 26,94 – 26,96 гривни;
Евро – 30,41 – 30,43 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 13 декабря на уровне 27,02 гривни.
13 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,89 – 26,91 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua