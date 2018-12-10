Курс валют: гривня продолжает укрепляться
Понедельник, 10 декабря 2018, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 10 декабря на уровне 27,82 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,63 гривни.
Напомним, 7 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни за доллар.
7 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,80 гривни за доллар.
НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 7 декабря на уровне 27,87 гривни.
Экономическая правда
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